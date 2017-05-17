Atatürk'e hakaret soruşturmasında iddianame hazırlandı

İSTANBUL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Programın moderatörü Yavuz Bahadıroğlu ve programa konuk olan Mustafa Armağan hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından tutuklu şüpheli Süleyman Yeşilyurt hakkında hazırlanan iddianamede, 6 Mayıs 2017'de Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) moderatörlüğünü yaptığı, Mustafa Armağan ve şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un konuk olarak katıldığı ''Derin Tarih'' isimli programın yayınlandığı anımsatıldı.

Programın bir bölümünde şüphelinin Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan ile ilgili olarak suça konu sözleri söylediği aktarılan iddianamede, ''Şüphelinin kullandığı ifadelerle Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü toplum ve izleyici gözünde, gittiği bir müsamerede 17 yaşında bir kız çocuğunu beğenip evlatlık alıyormuş kisvesi altında Çankaya'ya götürüp onunla aşk hayatı yaşayan bir kişi gibi lanse etmeye çalıştığı, Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamında tüm delillere göre şüphelinin atılı suçları işlediği, atılı suçlardan kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır.'' denildi.

Savcı Ertuğrul Sarıyar tarafından şüpheli Hasan Akar hakkında hazırlanan iddianamede ise Hasan Akar olduğunu söyleyen kişinin 9 Mayıs 2017'de saat 19.00 sıralarında Kanal D ana haber bülteninde bir videosunun yayınlandığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli Akar'ın atılı suçlarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere adresine gidildiği, bulunamadığı, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak Akar hakkında Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verildiği bildirilen iddianamede, soruşturmaya konu videoda Mustafa Kemal Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı video ile ilgili olarak, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılmaması gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

İddianamede, şu değerlendirilmelerde bulunuldu:

''Bu kararın cumhuriyet başsavcılığımız açısından bağlayıcılığının bulunmadığı, suça konu videonun birçok ulusal televizyon kanalında, yargı alanımızda bulunan Kanal D televizyon kanalında yayınlandığı, aleniyet kazandığı, dolayısıyla 9 Mayıs 2017'de yeni bir suçun ortaya çıktığı, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu açısından eylemin sübuta erdiği, şüphelinin videosunun son kısmında 'biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız' diyerek videoyu çekmekteki amacının itibar suikastı olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğu, dosya kapsamındaki tüm delillere göre atılı suçların şüpheli tarafından işlendiği, kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır.''

İddianamelerde, şüpheliler Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar'ın ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Şüpheliler, iddianamelerin kabulü halinde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanacak.

Moderatör ve konuk hakkında takipsizlik

Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadıroğlu hakkında ise takipsizlik kararı verdi.

Kararda, program CD'sinin incelemesinde şüphelilerin Atatürk'e hakaret içeren, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek bir kelime kullanmadıkları, programın canlı olması nedeniyle Yeşilyurt'un anlatımlarına müdahale imkanları olmadığından, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi.