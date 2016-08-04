Ataşehir'de silahlı çatışma

Ataşehir'de bir otomobilden silahla çevreye ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı. Bu kişiler daha sonra aralarında çıkan çatışmada iki polisi de yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçamlıca Mahallesi Erdembey Sokağı'na hızlı giren otomobilde bulunan kişileri uyaran vatandaşlar, bir süre sonra bu araçtakilerin silahlanıp sokağa döndüğünü gördü.

Otomobildeki kişiler, ellerindeki uzun namlulu silah ve tabancalarla çevreye ateş açtı. Bu sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen küçük bir kız çocuğu başından, mahalle sakini bir kadın da elinden yaralandı.

Saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş etti. Emniyet mensuplarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru bacağından, daha sonra aynı otomobille kaçarken araçla yollarını kesen ekipteki başka bir polis de başından yaralandı.

Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralıdan kız çocuğunun hayati tehlikesi bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel tim desteğiyle mahalleyi ablukaya alan polis ekiplerinin, otomobille kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.