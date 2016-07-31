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Ataşehir Halı Yıkama

Evinizde mutlu bir yaşam sürebilmek için öncelikle temiz ve ferah bir ortam gerekmektedir..

Ataşehir Halı Yıkama

Evinizde mutlu bir yaşam sürebilmek için öncelikle temiz ve ferah bir ortam gerekmektedir..

31 Temmuz 2016 Pazar 23:11
479 Okunma
Ataşehir Halı Yıkama

Eşyalarınızın zaman içinde renginin solması ve dokularının zarar görmesi hem eviniz için olumsuz bir görünüm oluşturacaktır hem de sizin ruh halinizde bu görünümde kötü anlamda etkilenecektir. Bu yüzden eşyalarınızın temizliğine ve kullanımına özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. Yaşam alanlarınızda sıklıkla kullanmayı tercih ettiğiniz halılarınız için temizliğin o kadar da kolay olmadığının farkındayız. Bu yüzden size bu konuda yardım etmek için hizmet veriyoruz. Çalışma koşullarınız nedeni ile temizliğe çok zaman ayırmıyor olabilirsiniz. Yalnızca bilmeniz gereken ne kadar çok zaman ayırırsanız ayırın bazı eşyalarınızın temizliği için profesyonel yardım almanız gerekmektedir. Ataşehir halı yıkama ile sizin için halılarınızın temizliğini uzman kadromuz ile kısa süre içinde gerçekleştirme sözü veriyoruz. Çoğu insan için halısını alıp mağazaya götürmek hem zaman bakımından hem de farklı faktörler yüzünden oldukça zordur. Ancak size sunulan servis seçeneği ile bu yükün altına girmenize gerek kalmadan halılarınızı yıkatabileceğinizi bilmelisiniz. Sadece birkaç işlem ile halılarınızın tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz;

- Adresinizi bildirerek halı yıkatma işlemini talep etmeniz
- Evinize kadar gelen ekip ile halı taşımanıza gerek olmadan yıkatılacak ürünlerin götürülmesi
- Halı yıkama mağazamızda temizletmeye verdiğiniz halılarınız son teknoloji makineler ile ve işinde uzman kişiler ile yıkatılması ve kurutulması

Halı yıkama işleminde mühim olan diğer bir konu ise kullanılan ürünlerdir. Ataşehir halı yıkama olarak halınızın cinsine göre en uygun ürünleri kullanarak dokusuna herhangi bir zarar gelmemesini sağlıyoruz. Ayrıca halınızı derinlemesine temizleyerek halınıza işlemiş olan her türlü bakteriden sizi kurtarıyoruz. İşlemi tamamlanan halınız en kısa sürede servis aracılığıyla evinize kadar teslim edilmektedir.

Halı Yıkama Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Fiyatlandırma seçenekleri için ilk başta firmayı arayarak bilgi alma imkânını sizlere sunuyoruz. Halı yıkama fiyatları halınızın ölçüsüne ve cinsine göre değişiklik göstermektedir. Eğer bu konularda bilgi sahibi değilseniz halınızın altında yer alan etiket üzerinden bu bilgileri edinebilirsiniz. Ancak böyle bir imkânınız yok ise evinize gelen Ataşehir halı yıkama ekibimiz gerekli bilgileri sizin adınıza edinir ve fiyatlandırma konusunda sizi bilgilendirir. Size sunulan ödeme seçeneklerini inceleyebilir ve taksit seçeneklerinden yararlanarak kolaylık içinde ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.07.2016 23:01
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Halı YıkamaHalı Yıkama
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