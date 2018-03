Atanamayan öğretmen aile danışmanı olacak

İSTANBUL - Aile bütünlüğünün korunması, aile içi şiddetin önlenmesi ve yardıma muhtaç ailelere düzenli destek sağlanması amacıyla "her aileye bir sosyal danışman" sloganıyla hayata geçirilen programın ayrıntıları belli oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre 2012-2017 yılları arasında 30 bin aile danışmanını göreve başlatmayı hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu alımlarda önceliği atanamayan öğretmenlere, iletişim fakültesi mezunlarına ve sosyoloji, psikoloji gibi alanları bitirenlere verecek. Danışmanlar, ortalama 2 bin lira maaş alacak.

İKİ İLDE PİLOT UYGULAMA Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce alt yapısı tamamlanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile aile hekimliği uygulamasına benzer bir yapıda vatandaşlara "hane" odaklı sosyal danışmanlık sağlanacak.

Bu kapsamda ilk pilot uygulama Kırıkkale ve Karabük'te hayata geçirildi. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim alan yaklaşık 400 danışman, durumu "riskli" olarak belirlenen ailelerle görüşmeye başladı.

30 BİN DANIŞMAN

ASDEP ile birlikte başta atanamayan öğretmenler olmak üzere çok sayıda kişiye de istihdam kapısı aralanacak. Aile Bakanlığı, ihtiyaçlar doğrultusunda 2017 yılı sonuna kadar 30 bin aile danışmanını göreve başlatmayı hedefliyor.

Bakanlık, aile danışmanlarını öğretmenler, iletişim fakültesi mezunları ile sosyoloji, psikoloji, iktisat gibi alanları bitirenler arasından seçecek. KPSS puanlarına göre alınacak danışmanlar öncelikle teorik ve pratik eğitime tabi tutulacak. Aile Danışmanları yaklaşık 2 bin lira maaşla göreve başlatılacak.

600 AİLEYE BİR DANIŞMAN

Her bir aile sosyal danışmanı ilk etapta 600 aileden sorumlu olacak. Aileler için tek tek formlar tutacak olan danışmanlar, ailenin maddi ve manevi gidişatını yakından takip edecek.

Özellikle yoksulluğu tespit edilen aileyle ilgili bildirimleri de üstlenecek olan danışmanlar, hak temelli, düzenli, süreli, geçici yardımlar olarak çeşitlendirilen sosyal yardımların, aileye istihdam sağlandıkça kademeli azaltılmasını sağlayacak.

Aile içinde yaşanan sorunlarda yol gösterici olmakla beraber, aile fertlerinin geçim durumları, içinde yaşadığı şartlar da düzenli olarak izlenecek. İşsiz olanlara İŞKUR ortaklığında istihdam olanaklarının yaratılması sağlanacak.

613 BİN AİLE RİSKLİ GRUPTA

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün saptamalarına göre, sosyal yardım alan 3 milyon ailenin 613 binine "yoğun hizmet" götürülmesi gerekiyor. İlk etapta başlayacak olan aile sosyal destek uzmanlarının da birinci önceliğini bu 613 bin aile oluşturacak. Her gün ilgilenilmeyi gerektiren ailelerin sayısı ise 70-100 arasında hesaplandı





Son Güncelleme: 16.05.2012 00:55