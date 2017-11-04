Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, açıkta bulunan 3600 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Faruk Aykut, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Kemal Çağatay İmirgi ve İbrahim Sepici, Hazine Başkontrolörlüklerine Ali Çalışkan, Akif Bülent Boyacıoğlu, Bilgehan Gökmen ve Ahmet Tutal atandı.

Ayrıca 1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine Erdem Erol, Belçim Ergün, Ahmet Tuğrul Öztürk, Oğuzhan Herdem, Ömer Kaçaran, Semih Şahin, İsmail Halıcı, Turgut Sayılır, Selçuk Kırbaş getirildi.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş'de açık bulunan genel müdür yardımcılığına Satı Balcı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Mehmet İlker Haktankaçmaz, Devlet Destekleri İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Özgür Volkan Ağar ile Kemal Çağatay İmirgi atandı.

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Yakup Kütük, Mardin İl Müdürlüğüne Hüsnü Bengin Efetürk getirildi.

Açıkta bulunan birinci derece kadrolu Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne Doç. Dr. Elife Ünal atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kararlara göre, bakanlık Müsteşar Yardımcısı Fatma Varank oldu. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Tuna Cebecioğlu, Gaziantep İl müdürlüğüne Hasan Alan, Kastamonu il müdürlüğüne Oktay Marşap, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Ömer Alan, bakanlık 1. hukuk müşavirliğine Veli Böke getirildi.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığında açıkta bulunan İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına ise Alp Ay atandı.

Ekonomi Bakanlığı'ndaki atamalar

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Volkan Ağar atanırken, Ağar'dan boşalan yere ise Musa Demir getirildi.

Aynı bakanlıkta açıkta bulunan Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğüne Zafer Soylu, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Mukaddes Nur Yılmaz atandı.

Enerji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Özgür Saç ve Tabip Gülbay, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Oğuz Can, Bakanlık Müşavirliğine Ahmet Adanır atandı. Aynı bakanlıkta Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Cihangir Akbaba getirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müşavirliğine, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal Yılmaz, açıkta bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine de Müşavir Müslüm Beyazgül'ün getirilmesi uygun görüldü.

Ticaret il müdürlüklerine atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğüne Ahmet Uçar, Rize İl Müdürlüğüne Osman Köseoğlu, Yalova İl Müdürlüğüne Alpaslan Tunali getirildi.

Kalkınma Bakanlığı 1'nci Hukuk Müşavirliğine Mehmet Cüneyt Genç atanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Şahin, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Kudret Arslan'ın getirilmesi uygun görüldü.

Maliye Bakanlığı'ndaki atamalar

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin Dikmeli, Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Murat Üstün, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür yardımcılıklarına Ali Karatürk ve Aldulkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdür yardımcılıklarına Arif Yıldırım, Mahmut Varol ve Zeki Balta atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına İsmet Keskin, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tayyar Tarı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlhan, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Sancarbaba, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Ergun Gürel getirildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Veysel Durgun, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de Kemal Karahan atandı.

Trabzon'da bulunan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğüne Abdullah Ceylan, Diyarbakır'da bulunan 15. Bölge Müdürlüğüne Dursun Bozkurt atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne bakanlık müşaviri Cem Murat Yıldırım'ın getirilmesi uygun görüldü.