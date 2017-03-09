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Atalay Filiz'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Atalay Filiz'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

09 Mart 2017 Perşembe 13:52
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Atalay Filiz'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atalay FilizElena Radchikova
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