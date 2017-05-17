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Atalay Demirci hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, komedyen Atalay Demirci hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Atalay Demirci hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, komedyen Atalay Demirci hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 17:59
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Atalay Demirci hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağında Atalay Demirci'nin duruşmasının 17 Ağustos'ta görülmesini kararlaştırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Demirci'nin bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Demirci hakkında düzenlenen iddianamede, Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter'le yazışmaları olduğu hatırlatıldı.

Demirci'nin Şükür ve Kanter ile yazışmalarının yer aldığı iddianamede, Şükür'ün "Kimse yardım etmedi" şeklindeki sözüne karşılık Demirci'nin "teselli ettiği" Şükür'ün, "Bana yardım etmiyorlar. Kullan at, benim alanıma bakıyorum, halime bakıyorum, sıfırlandık. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf kimse yardım etmedi. Ona da gittim ve boş döndüm. Bizimle uğraşacak vakti yok. Çok sıkıldım." ifadelerini kullandığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İddianameAtalay DemirciFETÖ
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