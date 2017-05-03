Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Atalay Demirci hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından iddianame düzenlendi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Demirci'nin bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar da ağır hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Demirci hakkında düzenlenen iddianamede, Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter'le yazışmaları olduğu hatırlatıldı.

Demirci'nin Şükür ve Kanter ile yazışmalarının yer aldığı iddianamede, Şükür'ün "Kimse yardım etmedi" şeklindeki sözüne karşılık Demirci'nin "teselli ettiği" Şükür'ün, "Bana yardım etmiyorlar. Kullan at, benim alanıma bakıyorum, halime bakıyorum, sıfırlandık. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf kimse yardım etmedi. Ona da gittim ve boş döndüm. Bizimle uğraşacak vakti yok. Çok sıkıldım." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İddianamede, Demirci'nin Kanter ile yaptığı yazışmalarda da şu mesajlara yer verdiği kaydedildi:

" - Enes Kanter: 'Çok sıkışık durumdayız, Birçok kişi işini kaybediyor, ailesine zor bakıyor. Bizim bile Amerika'ya bölgelere ödemem gereken şeyi ödeyeceğim, yeni sezonun açılmasını bekliyorum. Onun için şu an ben de biraz sıkışığım abi, ileride olabilir de ama şu an biraz zor olabilir. Kusura bakma abi biz de diğer taraflara da yetişmeye çalışıyoruz. Yoksa bir çok hizmet duracak Allah korusun.'

- Atalay Demirci: 'Anladım Enesim biliyorum az çok tahmin edebiliyorum, Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim, tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim'

- Enes Kanter: 'Sorun değil abi'

- Atalay Demirci: 'Nelere bakarak insan avlıyorlar, ne hikayeler var bir bilsen dur bakalım geleceğiz gibi biz de oralara, ne olur dua et bize de. Allah'a emanet ol."

FETÖ şüphelileri ile para transferi

Demirci'nin para transferlerine ilişkin mali analiz raporuna da değinilen iddianamede, Demirci'nin gönderdiği EFT'lerin, havalelerin silahlı terör örgütü suçlamalarıyla ilgili soruşturma dosyalarına konu olduğu, para transferi gerçekleştirdiği bazı kişilerin ise FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler olduğu kaydedildi.

Demirci'nin FETÖ elebaşı Gülen ile fotoğrafının da basına yansıdığı belirtilen iddianamede, tanık ifadelerine de yer verildi.

Tanık Erkan K. ifadesinde, Demirci ile yetiştirme yurdundan tanıştıklarını, Demirci'nin eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışırken işten ayrılıp FETÖ'ye bağlı olan ve KHK ile kapatılan Dünya Radyo'da çalıştığını belirtti.

İddianamede, Demirci'nin bazı gösterilerine seyirci olarak gittiğini bildiren tanık Erkan K'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Atalay Demirci, radyodan ayrıldıktan sonra geçimini temin etmek için cemaat okullarında, dershanelerinde gösteri yapıyordu. Atalay, kendince gösteriler yapıyor, arada da nikah salonu işletiyordu. Birçok işte tutunamayıp zarar ettiği, son günlerde medyadan ve kendisinden öğrendiğim kadarıyla Hakan Şükür ve Enes Kanter'le Twitter üzerinde yazışmaları vardı. Kendisine tepki gösterdiğimde, borç para istediğini söyledi. Ben de kendisine kızdım. Şüphelinin FETÖ'nün terör yüzünü görmeden önce sempati duyduğunu biiyordum. 2005'te de Amerika'ya gittiğinde bir kez Fethullah Gülen'le görüştüğünü kendisinden duydum."

Tanık Elvan D. ise beyanında Demirci ile 2004-2005 yıllarında bir tiyatro oyununda rol aldığını, Demirci'nin FETÖ yapılanması içerisinde olduğunu bildiğini, FETÖ'nün ayarladığı seyahatlerle birlikte Almanya'ya turneye gittiklerini ve FETÖ'ye ait evlerde kaldıklarını aktardı.

"Yetenek yarışmasında oy kullanmış olabilirler"

İddianamede, savcılık ifadesine yer verilen Demirci ise 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığında memur olarak göreve başladığını, memurluk "sıkıcı" geldiği için sahne hayatına atıldığını bildirdi. Radyoda çalışırken ve organizasyon şirketi işletirken FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'da hesabı olduğunu anlatan Atalay Demirci, 17-25 Aralık operasyonları sonrası hesabında çok cüzi miktar bırakarak tüm kredi kartı ve hesaplarını kapattığını ileri sürdü.

İfadesinde FETÖ'nün darbe girişiminden yaklaşık 10 gün önce Şükür ve Kanter ile görüntülü görüştüğünü aktaran Demirci, Kanter'den 2016 yılı mayıs ayında 100 bin dolar borç aldığını, borcunu zamanında ödeyemeyeceğini söylediğini, Hakan Şükür'le de onun kendi sıkıntıları nedeniyle görüştüğünü savundu.

Kod adı "Vefa" olan Muhammet Yusuf Kulaksız'ın, tanıştırmak için kendisini FETÖ elebaşı Gülen'e götürdüğünü belirten Demirci, bu görüşmede radyonun etkinliklerini anlattıklarını, bu ziyaretten dolayı gittiği gösterilerden de "Fethullah Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzı sebebiyle" maddi kazancının olmadığını ileri sürdü.

Dünya Radyo'da çalışmasından sonra çevresinde daha çok FETÖ'ye hizmet eden insanlar olduğundan popülerliğinin arttığını bildiren Demirci'nin savcılık ifadesindeki beyanlarına iddianamede şu şekilde yer verildi:

"2007'de radyodan ayrılmama rağmen 2013'te Yetenek Sizsiniz yarışmasında adıma cemaat tarafından oy kullanan şahısların olduğunu düşünüyorum. Üst kademedeki Muhammed Yusuf Kulaksız ile tartışmamdan dolayı ayrılmama rağmen cemaate bağlı hiç kimseyi arayıp destek olmalarını istemedim. Darbe teşebbüsü ile ilgili herhangi bir kimseden duyum almadım. Bu örgütü dine hizmet etmekte olan bir cemaat yapısı olarak değerlendirdim, görmüş olduğum son tablo nedeni ile yapılanları tasvip etmiyorum. Kendimi örgüt mensubu olarak görmüyorum fakat kandırıldığımı ve kullanıldığımı hissediyorum. Örgüte yapmış olduğum tüm hizmetlerden dolayı pişmanlık duyuyorum. Ülkeme ve milletime ihanet etmedim, onlarla geçirdiğim her an yüzünden pişmanlık duyuyorum."