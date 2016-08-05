Atalay Demirci gözaltına alındı

Komedyen Atalay Demirci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Demirci, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Demirci'nin işlemlerin ardından Adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Demirci'nin, sosyal medya hesabından, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter'le yazışmaları ortaya çıkmıştı.
AA