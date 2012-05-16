Ata toprağı Türkiye'de

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ''24. Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'' kapsamında, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.



Edirne Valisi Gökhan Sözer, İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Anadolu'nun üzerine kara bulutların çöktüğü, ümitlerin bittiği anda Samsun'dan yükselen güneş ışığının tüm Anadolu'yu aydınlattığını söyledi.

Vali Sözer, şöyle konuştu:

''Atamızın doğduğu gün bu sınırlar yoktu yine de bu sınırlar siyasi sınırlardır. Bizim gönlümüzde daima kardeşlik, dostluk ve barıştan yana bu sınırlar kalkmıştır. Bu toprağı hayat verdiği evden Türkiye Cumhuriyeti topraklarına getiriyoruz. Elbette bizim için anlamı da değeri de çok yüksek''.

Konuşmaların ardından Türk bayrağına sarılı toprak, Edirne valisi tarafından İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü atletlerine teslim edildi.

Toprağı alan atletler Sözer'in verdiği startla İpsala Sınır Kapısı'ndan Samsun'a doğru koşmaya başladı.