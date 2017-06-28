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Astsubay Şenel Ağıl toprağa verildi

Uludere'de, Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Şenel Ağıl'ın cenazesi toprağa verildi.

Astsubay Şenel Ağıl toprağa verildi

Uludere'de, Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Şenel Ağıl'ın cenazesi toprağa verildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:37
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Astsubay Şenel Ağıl toprağa verildi

TOKAT

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Şenel Ağıl'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi uçaktan indirilirken acılı baba Mustafa Ağıl, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek ağıt yaktı. Şehidin annesi Şükran ve eşi Nermin Ağıl da uzun süre gözyaşı döktü.

Turhal Belediyesinin cenaze aracına konulan şehidin naaşı, helallik alınması için Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan eşi Nermin, annesi Şükran, babası Mustafa, Şırnak'ta görev yapan astsubay kardeşi Şaban Ağıl ve kız kardeşi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi helallik alındıktan sonra Keşikbaş Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazı kılındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na götürülen şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile bazı protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanan 3 asker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitUğurlamakUludere
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