Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacılar belirlendi

Özel Kuvvetler Komutanlığını teslim almaya gelen Tuğgeneral Terzi'yi vurarak darbe girişiminin püskürtülmesine büyük katkı sağlayan Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacılardan ikisi belirlendi, birinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacılar belirlendi

Özel Kuvvetler Komutanlığını teslim almaya gelen Tuğgeneral Terzi'yi vurarak darbe girişiminin püskürtülmesine büyük katkı sağlayan Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacılardan ikisi belirlendi, birinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 14:17
516 Okunma
Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacılar belirlendi

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi’yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit edenlerden ikisinin kimliği belirlendi, diğerlerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Halisdemir'e ilk kurşunu, binbaşı Fatih Şahin'in sıktığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişimine ilişkin soruşturma yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında 15 Temmuz gecesi yaşananları kaydeden kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak kalkışmanın püskürtülmesine büyük katkı sağlayan Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacılar, çatışma görüntülerinin izlenmesi sonucu tespit edildi.

Kamera kayıtlarından, M16 tüfeği ile yaylım ateşine tutarak Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacı subayların, kurmay binbaşı Fatih Şahin ile üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu anlaşıldı. Görüntülerin incelenmesi sonucu ilk etapta Halisdemir’in arkasından yoğun bir şekilde ateş açan kişinin kurmay binbaşı Şahin olduğu, ardından üsteğmen Atmaca'nın da Halisdemir'i kurşun yağmuruna tuttuğu belirlendi.

Şahin ve Atmaca ile birlikte şehit Astsubay Halisdemir’e ateş açan diğer askerlerin de tespit edilmesi için darbe girişiminin gerçekleştiği gece Özel Kuvvetler Komutanlığında kullanılan bütün silahlara el konuldu. Silahlar, balistik inceleme için kriminal laboratuvarına gönderildi. Kriminal inceleme sonucunda Halisdemir'in üzerinden çıkarılan 30 kurşunun hangi silahlara ait olduğu kesinlik kazanacak.

Terzi'nin yakın adamı

Şahin'in, cuntacı Semih Terzi’nin yakın adamı olduğu, birçok görevde birlikte bulundukları öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Şahin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Tuğgeneral Terzi ile birlikte Silopi’den Ankara’ya gelen bordo bereliler arasında yer alıyordu. Özel Kuvvetler karargahını ele geçirme girişimi sırasında Şahin, Terzi’nin can güvenliğini sağlayacak yakın koruma ekibinin başındaydı. Koruma çemberine rağmen Astsubay Ömer Halisdemir, cuntacı Terzi’yi beylik tabancasıyla başından vurarak öldürdü. Bunun üzerine Şahin ve beraberindeki askerler de Halisdemir’i şehit etti.

Fatih Şahin GATA'da yakalandı

Savcılığın incelediği kamera kayıtlarına göre, başından vurulan Terzi'ye ilk müdahaleyi yanındaki askerler yaptı. Daha sonra çarşaf içinde helikoptere taşınan Terzi, Şahin'in refakatinde Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) getirildi. Cuntacı Tuğgeneral Terzi, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü.

Bunun üzerine GATA'dan kaçmak isteyen Şahin, hastanedeki bir asker tarafından yakalanarak, emniyet güçlerine teslim edildi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen Şahin, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üsteğmen Atmaca ise geçen hafta Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Fatih Şahin’in dosyasını istediği öğrenildi.

Halisdemir'i şehit eden cuntacı askerlerin, darbe girişimi soruşturmasının yanı sıra cinayetten de yargılanacakları belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 14:18
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüÖzel Kuvvetler KomutanlığıFETÖGölbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ