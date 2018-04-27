Astrolog Vedat Delek’ten Londra çıkarması

Haber: Funda Akosman Erman

Astrolog Vedat Delek şubat ayında ve 24 Nisan’da Londralı astrolojiseverler ile bir araya geldi. Organizasyonunu Atiye Karakuş’un yaptığı imza ve sohbet dolu organizasyon Londralı astrolojiseverler tarafından ilgi ile karşılandı.

2018 yılını anlatan Astrolog Vedat Delek, Gökyüzü Mucizeleri adlı kitabının Londra’da elde edilecek gelirini Az Yayıncılık ile aldıkları karar doğrultusunda bir hayır kurumuna bağışlamaya karar verdi. Astrolog Vedat Delek, Gökyüzü Mucizeleri adlı kitabında yapmış olduğu isabetli tahminler ile dikkat çekiyor. 2017 yılında erken seçim olacağını kitabında anlatan Astrolog-yazar Vedat Delek, kitap satışlarından oldukça memnun olduğunu dile getirdi.