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AŞTİ'nin yeni yeri kesinleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen yeni otobüs terminali, NATO Yolu ve Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada, eski Mamak çöplüğünün yanında bulunan 100 bin metrekarelik alana inşa edilecek.

AŞTİ'nin yeni yeri kesinleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen yeni otobüs terminali, NATO Yolu ve Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada, eski Mamak çöplüğünün yanında bulunan 100 bin metrekarelik alana inşa edilecek.

21 Eylül 2016 Çarşamba 14:22
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AŞTİ'nin yeni yeri kesinleşti

 Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile birlikte Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Samsun Yolu, Anadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu ile kesişimi ve Sincan-Ayaş Yolu kesişiminde yapılacak 5 cep terminalinin de hizmet vereceğini bildirdi.

Yeni AŞTİ'yi şehir dışına taşıdıklarını ve bunun için de gerekli yerin hazırlandığını belirten Gökçek, "NATO Yolu ve otobanın bulunduğu, eski Mamak çöplüğünün yanındaki 100 bin metrekarelik arsayı, 2 yıl içinde Ankara otobüs terminali yapılması şartıyla, bir konsorsiyuma ihale ettik." ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, ihalesi tamamlanan yeni otogar projesinin hazırlanmakta olduğunu ve bir süre sonra saha çalışmalarına başlanacağını vurguladı.

AŞTİ'nin mevcut yapısının büyük bir çarşıya dönüştürüleceğine işaret eden Gökçek, "Ulus Tarihi Kent Merkezi düzenlemesiyle binaları yıkarak Ankara'ya bir meydan kazandıracağız. Ulus esnafını da şimdiki AŞTİ'ye taşıyacağız. AŞTİ, dönüşümden sonra büyük bir AVM gibi çalışacak ve Ulus esnafına hizmet verecek." bilgisini paylaştı.

İhale şartnamesine göre yeni otobüs terminalinde, yolcu bekleme salonları, yazıhaneler, tuvalet ve banyolar, büfeler, banka şubeleri, dükkanlar, mescitler, emanet bürosu gibi yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli alanların yanı sıra otobüs bakım servisleri, otobüs bekleme park alanı, benzinlik, lastikçi, otobüs galerisi gibi firmalar için düşünülen alanlar da bulunacak.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 14:23
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Ankara Büyükşehir Büyükşehir BelediyesiAŞTİMelih GökçekEskişehir YoluKonya YoluSamsun YoluAnadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu
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