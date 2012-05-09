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Askerlik Kanunu değişiyor

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Askerlik Kanunu değişiyor

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 09:09
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Askerlik Kanunu değişiyor

     Tasarıya göre, askerlik şubeleri başkanlıklarınca kısa sürelerle teşkil edilen ve etkinliği kalmayan askerlik meclisleri, ilk yoklama ile yedeklik yoklaması işlemleri kaldırılacak. Yükümlülerin sağlık muayeneleri, aile hekimlerince yapılabilecek.
     Askeri hastane bulunmayan yerlerde, engeli, yatalak, uvuz kaybı, gibi gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ''askerliğe elverişli değildir'' raporu, askerlik şube başkanı ve mülki amirliklerince görevlendirilecek resmi iki doktordan oluşan geçici sağlık kurularınca verilebilecek.
     Fakülte ya da yüksek okul öğrencilerinin askerliği erteleme şartlarından olan okula devam mecburiyeti ve iki yıl üst üste sınıfta kalmama zorunluluğu kaldırılacak. 
     Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adayları, rütbe takmadan önce subay temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimine tabi tutulacak. 
     Astsubayların da birinci dereceye yükselebilmesine imkan tanınacak.
     Askerlik hizmeti sırasında veya bu hizmeti tamamladıktan sonra fakülte ve yüksek okulları bitirenlere sözleşmeli subay veya astsubay olabilme imkanı gelecek.
   Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek; yoklama işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılacak.
     Askerlik meclisleri günün gelişen koşullarında etkinliğini yitirdiğinden kaldırılacak.
     Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.
Yoklama için askerlik şubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenler veya kendiliğinden gelenler, asker hastanesinde muayene ettirilecek. Bu kişilere 100 TL idari para cezası verilecek.
    Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askeri Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacak.
      Askeri mahkeme kadrolarında görev yapan askeri hakimlere ve savcılara idari sicil verilmesi uygulamasına son verilecek.
     Askeri hakimlerin birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma kriterleri arasında yer alan ''binbaşı rütbesinde bulunmak'' şartı kaldırılacak.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 01:11
Anahtar Kelimeler:
Askerlik
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