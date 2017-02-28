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"Askerin görevi bellidir"

Milli Savunma Bakanı Işık, "Hiç kimse TSK'nın mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmesin. Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur." dedi.

"Askerin görevi bellidir"

Milli Savunma Bakanı Işık, "Hiç kimse TSK'nın mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmesin. Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur." dedi.

28 Şubat 2017 Salı 13:07
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"Askerin görevi bellidir"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, P&G Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasında dünya standartlarında teknoloji yatırımlarının resmi açılışında yaptığı konuşmada, bundan 20 yıl önce 28 Şubat'ta Türkiye'nin arzu etmediği bir sürecin başladığını anımsattı.

Türkiye için hayalleri olan Necmettin Erbakan'ı rahmetle anan Işık, onun ortaya koyduğu vizyonu Türkiye'nin gecikmeli olarak hayata geçirdiğini bildirdi.

Işık, onun Başbakanlığına yönelik yapılan hareketlerin Türkiye'ye kayıplar verdiğini belirterek, "O süreçte maalesef askerler kendilerine bir rol biçtiler. Türkiye'nin siyasetine müdahale ettiler. Yani siyasete karıştılar. Politikanın içerisine girdiler. Türkiye'ye çok şey kaybettirdiler. Ama en çok kaybeden kurumlardan bir tanesi de maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. Hiç kimse TSK mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmesin. Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur." ifadesini kullandı.

Işık, siyasetçinin de görevinin ülkeyi yönetmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İktidar yönetme görevini alacak, muhalefet de denetim ve eleştiri görevini alacak. 28 Şubat dönemi maalesef bizim Türkiye'de hain FETÖ'cülerin, TSK ve kamu kurumlarına da en fazla sızdığı dönem oldu. O dönemde oluşan boşluktan en fazla bu FETÖ ihanet şebekesi yararlandı. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, güçlü bir silahlı kuvvetler için diyoruz ki herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına da çekme gayreti içinde olmasın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Türkiye bundan sonra da kendisine güvenen kimseyi mahcup etmeyecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Fikri IşıkP&G TürkiyeGebzeTSK28 şubat
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