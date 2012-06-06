Askeri Yargıtay'da yargılanacak

ANKARA -

Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok

'un, bazı soruşturmalar sırasında ''zincirleme olarak memuriyet görevini kötüye kullandığı'' gerekçesiyle Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasının, Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklik nedeniyle Askeri Yargıtay'a gönderilmesine karar verildi.



Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Üçok ve mağdurların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hakim Yarbay Mehmet Yüzbaşıoğlu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Yüzbaşıoğlu, kanunun 25. maddesi ile geçici 10. maddelerinde yapılan değişiklikle, ''kanun yürürlüğe girdiği tarihte yargılamaları askeri mahkemelerde devam eden askeri hakimlerin dava dosyalarının, Askeri Yargıtay'a gönderilerek davanın burada devam edeceğinin'' düzenlendiğini ifade etti.

Askeri savcı, kanun değişikliği dolayısıyla dosyanın Askeri Yargıtay'a gönderilmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti, müşteki avukatlarının taleplerini reddederek, söz konusu kanundaki değişiklik nedeniyle dava dosyasının Askeri Yargıtay'a gönderilmesini kararlaştırdı.