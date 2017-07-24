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Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları ve Yurtta Sulh Konseyi'nce sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirildikleri belirtilen 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları ve Yurtta Sulh Konseyi'nce sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirildikleri belirtilen 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:15
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Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları ve Yurtta Sulh Konseyi'nce sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirildikleri belirtilen 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yoklama ve kimlik tespitinin ardından iddianame özetini okudu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi.

Sanık Cevher Eren'in savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi. 

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Milli Savunma Bakanlığının "Müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, darbecilerin oluşturduğu ''Yurtta Sulh Konseyi'' tarafından yayımlanan sözde ''Sıkıyönetim Direktifi''nin ekinde bulunan ''Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi" ve listenin sonundaki "Not 1'' kapsamında görevlerine devam edecek askeri yargı mensuplarına dair liste bulunduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca listedeki ''Not 2'' kapsamında "Askeri hakimler askeri mahkeme ve savcılar hakkında mevzuatta Milli Savunma Bakanlığına verilen yetki ve görevler ikinci bir emre kadar Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından kullanılacaktır'' şeklinde "görevlendirmeler" bulunduğu ifade edildi.

Toplam 217 askeri hakimden 214'ünün sözde "sıkıyönetim mahkemelerine" özel görevlerle atanmalarının bunun kanıtı olduğu ifade edilen iddianamede, bu hakimlerin, 2009-2014 arasında yapılan sınav sonuçlarına göre atandıkları ve sınavda kopya çektiklerine dair "kuvvetli şüphe" bulunduğu yönünde teknik değerlendirmeler olduğu bildirildi.

FETÖ üyesi oldukları yönünde kuvvetli şüphe bulunan iddianamenin şüphelileri arasında birbirlerini adli ve idari soruşturmalardan koruma konusunda dayanışma içinde olduğunun tespit edildiği bildirilen iddianamede, askeri yargıda, özellikle atama, soruşturma gibi işlemlerde karar verici mekanizmalarda etkin durumda olan askeri hakim sınıfı subayların, darbe girişimine karşı direnenleri yargılayacakları ifade edildi.

Dolayısıyla örgütün, darbe girişiminin başarıya ulaşması açısından yaşamsal öneme sahip sıkıyönetim mahkemesi ile adli müşavirliklerine, mensubu olmayan askeri hakim ve savcıları atamalarının olanaklı olmadığına dikkat çekilen iddianamede, "Zira örgütün, mensubu olmayan ve örgüt hiyerarşisi içinde diğer örgüt mensuplarıyla fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket etmeyecek askeri hakim sınıfından subayları sıkıyönetim görevlendirilme listesinde MSB emrine ataması da bu tespiti doğrulamıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAskeri YargıYurtta Sulh KonseyiFETÖ Yapılanması Davası
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