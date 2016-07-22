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Askeri okuldan atılan öğrenciler FETÖ mağduru

TBMM'de, askeri okullardan atılan öğrencilerin başvurusu üzerine 2012 yılında kurulan alt komisyonun Başkanı AK Parti'li Aydın, FETÖ'nün askeri okullardaki yapılanmasını anlattı.

Askeri okuldan atılan öğrenciler FETÖ mağduru

TBMM'de, askeri okullardan atılan öğrencilerin başvurusu üzerine 2012 yılında kurulan alt komisyonun Başkanı AK Parti'li Aydın, FETÖ'nün askeri okullardaki yapılanmasını anlattı.

22 Temmuz 2016 Cuma 16:59
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Askeri okuldan atılan öğrenciler FETÖ mağduru

TBMM - AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, "Askeri okullardan atılan öğrencilere mobbing uygulayan subayların tamamı FETÖ terör örgütüne mensup subaylardır. Atılan öğrencilerin tek ortak özelliği vardı; FETÖ terör örgütüne üye değillerdi. Kendi adamlarının önünü açmak için bu öğrencilere mobbing uyguladılar." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, askeri okullardan atılan öğrencilerin 2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da azaltılması talebinde bulunduklarını anımsattı. Aydın, o dönem askeri liseler ve harp okullarından atılan öğrencilerle ilgili çok ciddi bir çalışma yaptıklarını, bu öğrencilerin tamamını dinlediklerini söyledi.

Öğrencilerin tamamının "bize mobbing uygulandı, biz okumak istememize rağmen, okul hayatımıza son verildi." dediğini anlatan Aydın, o dönem askeri lisede eğitmen olan belli bazı subayların, bu öğrencilerin kiminin disiplin puanını kırdığını, kimisine eğitimlerde mobbing uyguladığını, kiminin de ders notlarında düşük puan vererek okuma azimlerini kırdığını kaydetti. 

"Tamamı FETÖ terör örgütüne mensup subaylar"

Dilekçe komisyonunda konuya ilişkin kurulan alt komisyona başkanlık ettiğini hatırlatan AK Partili Aydın, askeri okullardan atılan öğrencilerin ortak paydasını bulmaya, "ne tarz öğrenciyi atıyorlar?" sorusuna cevap bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

İsmail Aydın, "Önce 'muhafazakar öğrencileri atıyorlar' diye düşündük ama öğrencilere ve ailelerine bakınca toplumun her kesiminden insan olduğunu gördük. Atılanlar arasında dünya görüşü olarak sosyal demokrat da var, muhafazakar da var, Kemalist, Atatürkçü de var." dedi.

Atılan öğrencilerin büyük bir bölümünün, mobbing uygulayan eğitimci 3-5 teğmen, üsteğmen ve yüzbaşının ismini verdiğini ifade eden Aydın, "Biz onları da dinledik, inkar ettiler ama şimdi o dönemde orada varolan teğmen, üsteğmen, yüzbaşı... Şimdi anlıyoruz ki askeri okullardan atılan öğrencilere mobbing uygulayan subayların tamamı FETÖ terör örgütüne mensup subaylardır. Atılan öğrencilerin tek ortak özelliği vardı; FETÖ terör örgütüne üye değillerdi. Kendi adamlarının önünü açmak için bu öğrencilere mobbing uyguladılar." değerlendirmesinde bulundu. 

Aydın, Meclis Dilekçe Komisyonunda oluşturulan alt komisyon raporunu tekrar gündeme getireceğini ve raporda adı geçen subayların, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde yer alıp almadıklarını teker teker kontrol edeceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 17:00
Anahtar Kelimeler:
Askeri Okulönce Vatan
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