'askeri casusluk' davasını yürüten savcıya gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında 648 savcı ve hakimin HSYK tarafından dün açığa alınarak haklarında kovuşturma izni verilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte görev yapan bazı savcı ve hakimler hakkında gözaltı talimatı verdi.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı FETÖ üyesi olduğu" suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilen savcılardan Fatih Genç'i evinde yakalayarak emniyete getirdi.

İzmir'de bir dönem "özel yetkili" olarak görev yapan Genç, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da yargılandığı ve beraat ettiği "nitelikli dolandırıcılık", "askeri casusluk" gibi davalarla ilgili soruşturmayı yürütmüştü. Bu davaların beraatle sonuçlanmasının ardından, soruşturmayı sürdürenler hakkında "sahte delil üreterek kumpas kurma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.