'Askeri birlikler önümüzdeki bir ay içinde taşınacak'

Milli Savunma Bakanıkri Fikri Işık, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 bin 185 personelin ihraç edildiğini dile getiren Bakan Işık, bunlardan 9'u general 162'sinin firari olduğunu belirtti.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle çeşitli düzenlemelerin yapıldığı hatırlatılarak yeni kanun hükmünde kararnamenin içeriğine ilişkin soru üzerine Işık, "Sağlık raporuyla eledikleri pilotların geri dönüş hakkı, daha önce pilotaj eğitimi alıp da başka sınıf subaylığına ayrılan insanlarımızın geri dönüş hakkı gibi, Hava Harp Okulunun ara sınıflarından da öğrenci alabilmesiyle ilgili pek çok düzenlemeyi içeren ve pilot ihtiyacımızı hızlı bir şekilde karşılayacak düzenlemeleri içeren bir kararname olacak bu" diye konuştu.

Yeni kanun hükmünde kararnamede yer alacak düzenlemelere ilişkin soru üzerine Işık, şöyle konuştu:

"Daha önce Milli Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanları ilişkisini düzenlemiştik. Burada Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları ilişkileri de vardı. Orada bazı netleştirmeler yapıyoruz. Genelkurmay asli işlerinde istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, muhabere gibi konularda kuvvet komutanlıklarıyla emir komuta zinciri içinde çalışacak. Bunda hiçbir şekilde tereddüde mahal vermeyecek şekilde devam edecek. Orada oluşan bazı tereddütleri giderecek teknik düzenlemeler."

Savunma konsepti

Daha önce yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle ilgili Genelkurmay Başkanı ile görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Bakan Işık, kararnamenin mimarisi oluşturulurken daha önce yapılan pek çok çalışmanın değerlendirildiğini ifade etti.

Kararnameyi çıkarma yetkisinin Bakanlar Kurulu'nda olduğunu vurgulayan Işık, "Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü her görüşü alır, bu konuda ortaya konulan her türlü değerlendirmeyi inceler. Bu noktada 'onun görüşü alındı, bunun görüşü alınmadı' gibi bir yaklaşımı çok doğru bulmayız. Bu kanun hükmünde kararnamedir, bunun yetkisi hükümettedir ve bu Sayın Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girer. Bu kanun hükmünde kararname Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılan toplantı sonucu ortaya çıkmış bir kanun hükmünde kararnamedir. Onun için 'Genelkurmay'ın görüşü alındı, alınmadı' bu tartışma bana göre yersiz bir tartışma" ifadelerini kullandı.

Hükümetin gündeminde savunmayla ilgili topyekun yeni bir reform anlayışı olup olmadığı sorulan Bakan Işık, "Türkiye çok uzun yıllar maalesef iç tehdit öncelikli bir savunma konseptini benimsemiş, TSK'nın yapılanmasını da bu iç tehdit öncelikli savunma konseptine göre oluşturmuş. Ama bunun özellikle günümüz Türkiye'sinde hiçbir şekilde geçerli olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin artık iç tehdit öncelikli değil de dış tehdit öncelikli ve asimetrik tehdidi ön plana alan ve siber dünyayı dikkate alan bir savunma konseptine ihtiyacı var" dedi.

Askeri birliklerin şehir dışına taşınması

Şehrin dışına taşınması planlanan askeri birliklerin bıraktıkları alanların durumu ile taşınma takvimine yönelik soru üzerine Işık, "Özellikle Ankara ve İstanbul içindeki birliklerin taşınma hazırlıkları başladı. Hedefimiz de önümüzdeki bir ay içinde bu taşınmayı tamamlamak. Şu anda ağustosun ortasındayız 15 Eylül'e kadar bu Ankara ve İstanbul içindeki taşınma kararı alınan birliklerin taşınmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Işık, taşınma işleminin bitmesinin ardından bu alanların büyük oranda halkın kullanımına sunulacağını ifade etti. Genelkurmay Başkanlığının taşınacak birlikler arasında yer alıp almayacağının sorulması üzerine Işık, "Kısa vadede Genelkurmay Başkanlığının taşınmasından ziyade Milli Savunma Bakanlığına yeni bir binanın yapılması ve bakanlığın yeni binada faaliyete geçmesi daha öncelikli tercihimiz. Bununla ilgili çalışmalar yürüyor" diye konuştu.