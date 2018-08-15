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Askeri araca bombalı saldırı soruşturmasında 8 gözaltı

Adıyaman'da, mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Askeri araca bombalı saldırı soruşturmasında 8 gözaltı

Adıyaman'da, mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
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Askeri araca bombalı saldırı soruşturmasında 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kömür beldesi ile kent merkezinde 12 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne "yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Bakım ve onarım çalışması yapıldı

Öte yandan yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle oluşan çukur kapatılarak bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Merkeze bağlı Kaş köyü yakınlarındaki bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü mensuplarınca ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAskeri Araca Bombalı SaldırıPKK
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