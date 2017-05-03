Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93760
ALTIN
141.803
DOLAR
3.5294
STERLIN
4.5630
EURO
3.8499
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Alantar, inşaat alanındaki kazı sırasında bulunan işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset üzerinden çıkan kılıcın kaybolduğu iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Alantar, inşaat alanındaki kazı sırasında bulunan işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset üzerinden çıkan kılıcın kaybolduğu iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:22
22 Okunma
Asırlık cesedin kılıcının kaybolduğu iddialarına yalanlama

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat alanındaki kazı sırasında bulunan işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin yanında kılıç veya benzer bir bulguya rastlanmadığını söyledi. 

Kazının titiz bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Alantar, şu değerlendirmede bulundu:

"O gün arkeolog, savcı, emniyet ve basının gözetiminde bu işlem yapıldı. Cesedin olduğu alan özenle açıldı. Sadece üniforması ve çizmesi mevcuttu. Bana gelen bilgiler doğrultusunda basında yer almış. Basında yer aldığı gibi öyle bir durum söz konusu değil. Kılıcı olmuş olsaydı tabutta olurdu. Çünkü basit bir şey değil ki. Küçücük bir şey değil gözden kaçtı diyelim. İğne değil ki. Koskoca kılıçtır."

Tabutun bulunduğu alanın tahtalarla kapatıldığını belirten Alantar, Kars Müze Müdürlüğünde bu ayın 24'ünde konuyla ilgili kurulun toplanacağını kaydetti.

İnşaat çalışması durduruldu

Öte yandan bölgedeki inşaat çalışmaları alanda başka subay ve askerlere ait iskelet parçaları ile askeri botlar bulunması nedeniyle durduruldu. Alanda bir aksaklığın yaşanmaması için emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Kars Müze Müdürlüğünde başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

Ardahan'da 1905-1913 yıllarında görev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak anılan Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği değerlendirilen ceset, Kars Müzesinde muhafaza ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kültür Ve Turizm Müdürü Efsal AlantarIşgalci Rus Subaya Ait Olduğu Değerlendirilen Ceset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK günden güne eriyor
PKK günden güne eriyor
YSK suç duyurusunda bulunacak
YSK suç duyurusunda bulunacak
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi hazır
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi hazır
THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı
THY'den yolculara Uzak Doğu yemekleri ikramı
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
'2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı'
'2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ