Aşiretlerden 'evet' kararı

Van'da bir araya gelen Kadim Aşiretler Federasyonuna (KAF) üye aşiret temsilcileri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Kentteki bir otelde bir araya gelen bölge illerinden 25 aşiret temsilcisi, halk oylamasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan KAF Genel Başkanı ve Gevdan Aşireti Temsilcisi Rasim Aslan, Türkiye'de çok önemli sosyal ve siyasal gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin dünyada daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için bazı adımların atıldığını belirten Aslan, şunları ifade etti:

"Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz son dönemlerdeki gelişmelerle yeniden tarihe not düşmüştür. Tüm Müslüman coğrafyasında bir kez daha anlaşılmıştır ki büyük ve güçlü bir Türkiye sadece orta Doğu halkının değil tüm İslam coğrafyası ve insanlık medeniyetinin bir barış teminatıdır. Hangi dinden, ırktan, dilden olursa olsun mazlumların yeganesi, ülkemiz olacaktır. Sadece kendi halkı adına değil, tüm mazlum halkların adına güçlü bir aktör, yönetilen değil yöneten, sürüklenen değil sürükleyen, politikaya teslim olan değil politikayı üreten bir devlet kurmayı seçtik. Bu hedeflerin elde edilmesi adına daha iyi ilgi, icra ve cumhuriyet rejimlerinin güçler ayrılığı ilkesinin daha iyi hissedilmesi adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gidilecektir."

"Karanlıkları geçtik aydınlığa doğru gidiyoruz"

16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasıyla yeni sistemin halkın takdirine bırakılacağını vurgulayan Aslan, ülkenin kadim aşiretleri olarak Türkiye'nin güçlenmesinden yana olduklarını aktardı.

Aslan, Türkiye'nin kendi sınırlarının dışında çok büyük bir coğrafyayı etkileyen, mazlum halkların duasını alan ve milletin "son kale" gibi gördüğü bir vatan olduğunu belirterek, "Türkiye'nin güçlü olması, tüm ümmetin görüşüdür. Karanlıkları geçtik aydınlığa doğru gidiyoruz. Milletimize karşı yapılan tehditlerin birçoğunu bertaraf ettik, fırsatlı günlere doğru yol alıyoruz. 16 Nisan'ın böyle bir gün olacağına inanıyoruz. Milletimiz ve ümmetimiz için aydınlık fırsat dönemi için Kadim Aşiretler Federasyonu olarak cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine 'Evet' diyoruz." diye konuştu.

"Türkiye prangalarından kurtulacak"

Toplantıya katılan Gazeteci-Yazar Bayram Zilan da halk oylamasıyla Türkiye'nin prangalarından kurtulacağını söyledi.

Zilan, yeni sistemle iki başlılığın ortadan kalkacağını ve daha güçlü bir yönetim anlayışının ortaya çıkacağını belirtti.