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ASELSAN'dan gövde gösterisi

Türkiye'nin lider savunma şirketi ASELSAN, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) gövde gösterisine hazırlanıyor. ASELSAN, fuar tarihinin en büyük katılımıyla 317 ürün ve sistemi sergileyecek.

ASELSAN'dan gövde gösterisi

Türkiye'nin lider savunma şirketi ASELSAN, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) gövde gösterisine hazırlanıyor. ASELSAN, fuar tarihinin en büyük katılımıyla 317 ürün ve sistemi sergileyecek.

05 Mayıs 2017 Cuma 11:18
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ASELSAN'dan gövde gösterisi

ASELSAN 9-12 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek, savunma sanayisinin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke heyetlerini buluşturacak IDEF'te, en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.

Şirket, ürünlerini sergilemek için 4 bin 161 metrekaresi kapalı, 740 metrekaresi açık olmak üzere 4 bin 901 metrekarelik alan kullanacak. Yaklaşık 5 dönümlük sergileme alanı, bugüne kadar gerçekleştirilen IDEF'ler içinde en büyük stant olma özelliğine sahip.

ASELSAN, fuarın gerçekleşeceği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12. salonunda yer alacak standında, deniz sistemleri, hava sistemleri, hava savunma sistemleri, sınır-sahil güvenlik sistemleri, haberleşme sistemleri, elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler ve silah sistemlerine ilişkin 317 ürünü tanıtacak.

Dikkat çeken ürünler

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, fuarda, kara, hava ve denize yönelik özgün sistem çözümleriyle ulaştığı teknolojik düzeyi ortaya koyacak.

Seyir füzeleri ve benzeri tehditlere karşı geliştirilen Korkut Hava Savunma Top Sistemi, HİSAR Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Sistemleri; son yıllarda artan "drone" tehditlerine karşı tasarlanan İHTAR "Anti-Drone" Sistemi; terör olaylarına karşı güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen Kamu Güvenliği Yönetim Sistemi, ASELSAN’ın IDEF 2017’de sergileyeceği dikkat çekici ürünler arasında yer alıyor.

Kara Sistemleri arasında Tank Atış Kontrol Sistemleri, Stabilize Silah Sistemleri, Modern Piyade Sistemleri, Giyilebilir Teknolojiler, İnsansız Araçlar, Elektro Optik Sistemler öne çıkıyor.

Aviyonik Sistemler kategorisinde Hedefleme Podu, Çok Fonksiyonlu Gösterge Birimi, Ataletsel Seyrüsefer Sistemi, Helikopter ve Uçak Kokpitleri, Lazer Güdüm Kitleri ilk göze çarpan ürünler arasında bulunuyor.

Deniz sistemleri olarak VATOZ Sensör Yönetim Sistemi, Torpido ve Torpido Karıştırma Sistemleri, Denizaltı Elektronik Harp Sistemi, Radar Sistemleri ziyaretçilerin ilgiyle inceleyeceği sistemler olacak.

ASELSAN, IDEF 2017'de kara, hava, deniz platformlarına ilişkin ürün ve sistem çözümleriyle birlikte uzay teknolojileri alanındaki kabiliyetlerini de sergileyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANASELSANdan Gövde Gösterisi
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