ASELSAN'a FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ASELSAN'da halen görev yapanların da aralarında bulunduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri 4 ilde 86 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 43'ünün yakalandığı, operasyonun devam ettiği öğrenildi.