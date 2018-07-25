ASBÜ Kudüs Araştırmaları Merkezi kuruldu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkezin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis hakkında bilimsel çalışmalar yapılacak, uluslararası düzeyde uzmanlaşmış, profesyonel akademisyenler yetiştirilecek.

Kudüs topraklarında konuşulan Arapça ve İbranice gibi dillerin öğretilmesine de olanak sağlanacak merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis ile ilgili akademik etkinlikler organize edilecek.

Bilimsel çalışmaların teşvik edileceği merkez aracılığıyla üniversitede, Beytülmakdis çalışmaları alanında ön lisans ve lisansüstü programlar açılacak.

Merkezde, Kudüs sorunu ve Beytülmakdis hakkında, Türkiye'de ve uluslararası alanda akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütülecek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayın etkinliğinde bulunulacak merkezde, bilimsel raporlar hazırlanacak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilecek.

Merkezde, kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden de yararlanılacak.