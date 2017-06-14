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Asansörlere yeni düzenleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asansörlere yeni düzenleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 09:39
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Asansörlere yeni düzenleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise trafik hesabı düzenlettirilecek. Yapıdaki veya binadaki asansör sayısını da belirleyecek trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresiyle katta bekleyecek insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulacak.

Asansör monte edenle yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1 Eylül 2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde söz konusu tarih itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmayacak.

AA

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BilimSanayi Ve Teknoloji BakanlığıAsansörAsansörlere Yeni Düzenleme
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