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Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 tutuklama

Artvin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Gürcistan'a kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 tutuklama

Artvin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Gürcistan'a kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 14:42
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Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 tutuklama

Artvin merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Gürcistan'a kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yardım ve yataklık yapmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, parada ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları öne sürülen 24 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sivas, Burdur, Manisa, Trabzon, Rize ve İzmir'de belirlenen adreslerde yapılan aramada 23 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. (53), A.T. (34), M.C. (44), Ç.A. (44), N.Y. (43), E.T. (41), M.T. ve U.A "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla, A.Ö. (32), C.Y. (34), S.Ç. (54), C.B. (45), A.Ç. (23), H.A. (37). ve M.T. (32) ise "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, Türkiye ve Gürcistan giriş çıkış işlem formları, ambar makbuzları, kimlik fotokopileri, pasaportlar, Gürcistan vatandaşlarına ait kimlik kartları, 64 şişe içki, bir tabanca, 50 mermi, Gürcistan vatandaşlarına ait bilgilerin bulunduğu ajandalar ile 3 bin dolarlık sahte banknot bulundu.

Ayrıca, Gürcistan plakalı 9 lüks araç ve araçlara ait ruhsatlar ile çok sayıda araç yedek parçası ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de 2 adet Sarp Kara Hudut Kapısı giriş-çıkış gümrük mührü, kimlikler, 3 tabanca, 3 tüfek, uçaksavar fişeği, el yazması Kur'an-ı Kerim, kırmızı cıva olduğu değerlendirilen madde, tarihi eser niteliğinde biblo ve sikke ile gümrük kaçağı benzin bulundu.

Öte yandan, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a çıkmaya çalışan 97 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığı, bunlardan çoğunun ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinFETÖ
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