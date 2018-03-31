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Artvin'de bin 200 yıllık İşhan Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor

Yusufeli ilçe merkezine 34 kilometre mesafedeki İşhan köyünde bulunan kilisenin restorasyonunun çevre düzenlemesi ile 2019'un ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Artvin'de bin 200 yıllık İşhan Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor

Yusufeli ilçe merkezine 34 kilometre mesafedeki İşhan köyünde bulunan kilisenin restorasyonunun çevre düzenlemesi ile 2019'un ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:40
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Artvin'de bin 200 yıllık İşhan Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor

Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Artvin'de yaklaşık bin 200 yıllık geçmişe sahip İşhan Kilisesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yusufeli ilçe merkezine yaklaşık 34 kilometre mesafedeki İşhan köyü sınırları içinde bulunan, bölgeye gelen turistlerin kolayca ziyaret edebilecekleri güzergahta yer alan İşhan Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 6 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1987 yılında korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları arasına alınan kilisenin restorasyonunun bir yılda bitirilmesinin planlamasına rağmen, ortaya çıkarılan arkeolojik bulgular nedeniyle uzayan çalışmalarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon lira harcandı.

Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, yaptığı açıklamada, 2012 yılı sonunda başlayan restorasyonda sona gelindiğini söyledi.

Restorasyonun en geç 2019 yılının ilk yarısında tamamlanarak tarihi yapının turizme kazandırılacağını vurgulayan Kaykaç, kilisenin mevcut durumuyla bile çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan, inanç turizmi açısından önemli destinasyon merkezlerinden biri olduğunu anlattı.

Restorasyonun Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütüldüğünü belirten Kaykaç, "Kilisenin dış ve iç yapı restorasyon çalışması bitti. Zemin mozaikleri tam olarak gün yüzüne çıkarılacak ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Restorasyonun kalan kısmı tamamlandıktan sonra kilise yeniden ziyarete açılacak." dedi.

Kaykaç, restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyaretçilerin artacağına inandığını dile getirerek, "Özellikle Gürcistan ve Japonya'dan ilimize gelen turistler kiliseye yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Kilisenin bulunduğu bölgede turistlere hizmet sunacak sosyal tesisler yapılmasının da planlandığını aktaran Kaykaç, şunları kaydetti:

"Turistlerin yararlanabileceği tesisler yaparak bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. DOKA ve DOKAP'tan temin edilecek finans kaynağını kullanarak çevre düzenlemesi yapılacak. Bu doğrultuda teknik ekiple çalışmalar yapılıyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmayı nihai hedefe ulaştırarak turistlerimizin ve memleketimizin hizmetine sunarız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ve GürcistanArtvinİşhan Kilisesi
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