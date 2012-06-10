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Artık yapanın yanına kar kalmayacak

Başbakan Erdoğan, Demirel'in "28 Şubat'ı sorgulayanları da birileri sorgular" dediğini anımsatarak, "Bu tür tehditlerle, atılan adımları ürkütemezsiniz" dedi.

Artık yapanın yanına kar kalmayacak

Başbakan Erdoğan, Demirel'in "28 Şubat'ı sorgulayanları da birileri sorgular" dediğini anımsatarak, "Bu tür tehditlerle, atılan adımları ürkütemezsiniz" dedi.

10 Haziran 2012 Pazar 11:08
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Artık yapanın yanına kar kalmayacak

İZMİR

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde kürsüye ''Bir adam sevmişiz O, sensin usta'' şiiriyle çağrıldı. 
Başbakan Erdoğan, geçen hafta Diyarbakır'a gittiğini ve AK Parti'nin il kongresine katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
''Baskıyla, tehditle, korkuya milletin AK Parti ile kucaklaşmasını engellediler. Enteresandır ben, arabayla giderken perdenin arkasından bizi izleyen vatandaşlarımızı gördüm. Öyle korkutmuşlar, sindirmişler ki. Kim bunlar? PKK, bölücü terör örgütü. Kim bunlar? BDP. Bunlara haddini bildirmek özgürlüklere inanmış insanların, demokrasiye inanmış insanların görevidir diye düşünüyorum.
Bugün CHP'de, MHP'de, BDP'de temsil ettikleri kitleleri korkutarak, onlara sanal tehditler göstererek, siyaseti istismar üzerinden yürüterek, en fazla değişimi ertelerler, başka bir şey yapamazlar.''

Yazık, yazık
"28 Şubat" sürecine ilişkin de açıklamalar yapan Erdoğan, ''Sayın Demirel ne diyor, '28 Şubat'ı sorgulayanlar, birileri de gelir onları sorgular'. Yazık, yazık... Bu ülkede bir şeyler oluyor, 'Bu ülkede artık yapanın yanına kar kalmayacak' diyor millet. Şu anda sizler bu tür tehditlerle, atılan adımları ve onların sahiplerini ürkütemezsiniz. Biz hep söyledik, kefenimizle yola çıktık ve kefenimizle yol almaya devam ediyoruz'' diye konuştu.

Darbelerden medet uman siyasetçilerin umutları kırıldı
Türkiye'de çeteler ve mafyatik örgütlenmeler döneminin kapandığını, milli iradeye kast edenlerin ürediği bataklığın kapatıldığını belirten Başbakan Erdoğan, ''Darbelerden medet uman, darbelerden rant devşirmeye çalışan siyasetçilerin umutları bugün artık kırılmıştır. Darbelerden çıkar devşirmek isteyen ekonomi çevrelerinin hevesleri artık kursaklarında kalmıştır. Darbe paranoyası üzerinden korku salmak isteyenlerin de artık beklentileri kursaklarında kalmıştır. Bugün milli iradeye sahip çıkan, milli iradeyi namusu, şerefi onuru bilen bir iktidar iş başında. Bugün milli iradeye kol kanat gelen, milli iradeyi kanıyla canıyla savunan bir millet var'' dedi.

Dayatmaları kaldırıyoruz
Yola çıkarken ''Bizde bölgesel milliyetçilik yok. İzmir'de ne varsa Van'da da o olacak" dediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz ortaya sadece tercihleri koyuyoruz, biz sadece farklı tercihler üzerindeki yasakları, kısıtlamaları, engelleri kaldırdık, kaldırıyoruz. 10 yıllardır, millete zulüm haline gelen baskıları, dayatmaları tek tek kaldırıyor, herkesin ama herkesin dilediği gibi, inandığı gibi yaşamasının önünü açıyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:08
Anahtar Kelimeler:
Tayyip
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