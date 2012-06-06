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Artık vicdan da küreselleşmeli

Başbakan Erdoğan, "Dünya küresel bir köye dönüşürken, artık vicdan da küreselleşmeli" dedi.

Artık vicdan da küreselleşmeli

Başbakan Erdoğan, "Dünya küresel bir köye dönüşürken, artık vicdan da küreselleşmeli" dedi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:33
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Artık vicdan da küreselleşmeli
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Dünya Ekonomi Forumu'nun açılışında, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen ''Dönüşüm İçindeki Bölgeleri Birleştirmek'' konulu Forumun Türkiye'de gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin, son derece zor bir coğrafyanın ortasında, tüm zorluklara ve tüm sorunlara rağmen, istikrarla, demokrasiyle büyüyen, çevresinde yaşanan tüm hadiselere rağmen bir güven adası olma konumunu güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke olduğunu söyledi.
Başbakan Erdoğan, ''Hemen tüm ekonomik göstergelerimiz, küresel ekonomik krizin ağır seyrettiği 2009 yılında bir miktar gerileme gösterse de bugün, kriz öncesi dönemleri aşmış durumdadır'' dedi.
Türkiye'nin küresel kriz sürecini, IMF ile bir borç anlaşması yapmadan atlattığının altını çizen Erdoğan, ''2013 yılının Nisan ayında, Türkiye IMF'e olan borcunu tamamen sıfırlamış olacaktır'' şeklinde konuştu.

Artık vicdan da küreselleşmeli
Başbakan Erdoğan, küreselleşen dünyada her ülkenin meselesinin de küresel olduğuna dikkati çekerek, ''Dünya küreselleşirken, insani değerler de demokrasi de insan hak ve hürriyetleri de küreselleşmek zorundadır. Dünya küresel bir köye dönüşürken, artık vicdan da küreselleşmelidir'' dedi.
Erdoğan, bir ülkenin sorununun, diğer ülkeyi çok yakından ilgilendirdiğinin altını çizerek, ''Bir ülkedeki savaş, çatışma, göç, terör, yanıbaşındaki ülkeyi doğrudan etkiliyor. Bizim Türkiye olarak, bölgesel meselelerde inisiyatif almamız, bölgesel meselelerde kimi zaman sesimizi yükseltmemiz, asla ve asla birilerinin içişlerine karışmak değil, işte bu özen gerektiren hassasiyete dikkat çekmektir'' dedi.
Başbakan Erdoğan, ''Türkiye olarak, ne yanı başımızdaki ülkelerin, ne de uzak ülkelerin hiçbirisinin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Ama biz, çok anlaşılabilir bir görüşü yüreklilikle savunuyoruz. Diyoruz ki; bu bölgedeki her ülkenin istikrarı, refahı, barış ve huzuru, bölgenin refah, istikrar, barış ve huzuruna bağlıdır'' dedi.

Az gelişmiş ülkelere yardım eli uzanmıyor
Erdoğan, dünyada bir şeyin dikkatini çok çektiğini ifade ederek, ''O da şudur; gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler bu az gelişmiş ülkelere 'yardım eli uzatıyoruz' derken, maalesef yardım eli uzanmıyor da oraya gönderdikleri raportörlerine verdikleri ücretleri, parayı 'biz yardım elimizi uzattık' diyerek anlatıyorlar. Böyle bir şey yok'' dedi.

Erdoğan'dan katılımcılara resepsiyon
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan katılımcılar onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyon verdi.
Başbakan Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ev sahipliği yaptığı resepsiyonda davetliler, sarayın girişinde Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na bağlı mehter takımının konseriyle karşılandı. 
Sarayın bahçesindeki resepsiyona, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Başbakanı Hammadi Cibali, Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani, Azerbaycan Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Ali Abbasov, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de katıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:34
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Erdoğan
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