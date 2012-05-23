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Artık öğretmen sorunu olmayacak

Bakan Dinçer, ''Artık öğretmen sorunu, okullaşma oranlarının limitlerine çok yaklaşmış olmamız sebebiyle oluşmayacak'' dedi.

Artık öğretmen sorunu olmayacak

Bakan Dinçer, ''Artık öğretmen sorunu, okullaşma oranlarının limitlerine çok yaklaşmış olmamız sebebiyle oluşmayacak'' dedi.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:13
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Artık öğretmen sorunu olmayacak

     Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda sözlü soruları yanıtladı.
2011 yılında 102 bin 809 öğretmen ataması gerçekleştirildiğini bildiren Dinçer, 247 bin 543 öğretmenliğe atanabilecek potansiyel aday bulunduğunu bildirdi.
     Dinçer, öğretmenlik adayıyla intihar arasında doğrusal bir ilişki kurmanın bütünüyle bilimsel açıdan doğru olmadığını söyledi. 
     Bakan Dinçer, öğretmen açığının ne zaman giderileceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:
''Atama bekleyen öğretmenlerimize veya öğretmen olmak isteyen gençlerimize adeta haykırıyorum; bizim toplam 116 bin öğretmene ihtiyacımız var. Bunu karşıladıktan sonra yıllık olarak 8-10 bin öğretmen ihtiyacımız olacak. Artık Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen sorunu, okullaşma oranlarının limitlerine çok yaklaşmış olmamız sebebiyle çok büyük miktarlarda oluşmayacak. Şu anda bile 247 bin 500 öğretmen adayı bekliyor. 658 bin civarında da öğretmen olabilecek bölümlerde okuyan öğrencilerimiz var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bütün bu insanların öğretmen olmalarına dair bütün motivasyonun devlete kanalize edilmesi ve onların öğretmenlik mesleğinin dışında başka hiçbir alternatif ortaya konulmaksızın konu üzerinden siyaset yapılması, çocuklarımıza yönelik yapılmış en büyük kötülük olacaktır.
Türkiye'de üniversite okumak, eğitim fakültesinden mezun olmak illa devlette öğretmen olacağım diye motive edilecek bir olay değildir. Bütün iletişim fakültelerinden mezun olanlar gazetecilik mi yapıyorlar, bütün işletme fakültesinden mezun olanlar pazarlamacılık, maliyeden mezun olanlar Maliye Bakanlığı'nda mı çalışıyor? Herkesin öğretmen olmasını sağlayacak türden bir motivasyon ve bunun üzerinden siyaset yanlıştır.''

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 01:14
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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