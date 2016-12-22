TBMM
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Ni̇shani̇, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Kahraman, Nishani ve beraberindeki heyeti, tören salonunda ağırladı. Görüntü alınmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.
İsmail Kahraman, Nishani ve beraberindeki heyete 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanları ve Genel Kurul salonunu da gezdirdi.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!