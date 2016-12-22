TBMM

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Ni̇shani̇, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Kahraman, Nishani ve beraberindeki heyeti, tören salonunda ağırladı. Görüntü alınmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

İsmail Kahraman, Nishani ve beraberindeki heyete 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanları ve Genel Kurul salonunu da gezdirdi.

AA