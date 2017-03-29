Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda Arnavut halkına uyarıda bulunarak, FETÖ konusunda çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere dün Arnavutluk'u ziyaret eden Çelik, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

FETÖ ile mücadele konusunu düzenlenen tarım iş forumunda da gündeme taşıdıklarını aktaran Çelik, Arnavut mevkidaşı ile yaptığı görüşmede de FETÖ konusuna net bir şekilde vurgu yaptıklarının altını çizdi.

Bakan Çelik, FETÖ'nün ne derece sinsi ve tehlikeli bir örgüt olduğunu ve Türkiye'de yaşananları Arnavut yetkililerle de paylaştıklarını anlatarak, "Bu konuda duyarlı olduklarını gördüm." dedi.

FETÖ meselesinin iki ülke yetkililerinin görüşmelerinde gündeme geldiğini dile getiren Çelik, ayrıca Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Türkiye-Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Selahattin Beyribey'in de bu konuda temasları olduğunu kaydetti.

Çelik, Türkiye'nin FETÖ konusundaki hassasiyetinin en üst perdeden iletildiğini vurgulayarak, Arnavutluk'un bölgede barışın merkezlerinden biri olduğunu ve buranın huzurlu ve istikrarlı olmasının bölge açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığı gibi Balkanlar'la ilgili de böyle emelleri olmadığına dikkati çeken Çelik, "Türkiye bütün bölgede, bütün komşularımızda, bütün dost ve kardeş ülkelerde istikrarın egemen olması noktasında destek veriyor. Bu desteğimizi sürdüreceğimizin, buradaki bütün Arnavut vatandaşların bilmesinde yarar var." dedi.

Arnavut halkına FETÖ uyarısı

FETÖ konusunda Arnavut halkına uyarıda bulunan Çelik, "Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok hassas bir süreçten geçiyor aslında bu yönüyle Arnavutluk. Türkiye'de hem emellerine ulaşamayan hem orada artık barınmaları mümkün olmayan bir terör örgütünün, kendisine yeni alanlar elde etmek konusunda büyük bir çaba içerisinde olduğu görünüyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, şu an itibariyle okullar ve ülkeye gelip gidenlere bakıldığında, bu ülkelerden birinin de Arnavutluk olduğunun görüldüğünü belirterek, "Mühim olan yönetimin bunun farkında olmasıdır. Bize düşeni biz yaparız. Gerisi artık o ülkenin yaşayacaklarıyla tamamen kendilerini ilgilendiren bir olaydır. Buranın istikrarı ve burada yanlışın üzerinde ısrar edilmemesi önem arz ediyor. Ailelere de 'çocuklarına sahip çıksınlar' demek en doğrusu." değerlendirmesinde bulundu.