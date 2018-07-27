Arkeologlardan 'defineci' tepkisi

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, yaptığı açıklamada, definecilik ve kaçak kazı faaliyetlerinin Türkiye'de her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin kültür varlıklarının korunabilmesi için kaçak kazılarla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Ateşoğulları, definecilerin daha iyi organize olmak için en son haziran ayında bir dernek kurduğunu söyledi.

Ateşoğulları, bu tür derneklerin define aramayı yasallaştırmayı amaçladığını öne süren ve buna sonuna kadar karşı olduklarını belirterek, "Definecilikle ilgili dernek gibi yapılanmalara tamamen karşıyız. Bu tip faaliyetler legal değil ve bunlara dernek kurma izni verilmesinin son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Defineciler kaçak kazıları teşvik ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Dedektör kullanımı yasaklanmalı"

Ateşoğulları, dernek çatısı altında definecelik faaliyeti yürütenlerin "Biz sadece define arıyoruz, kaçak kazı yapmıyoruz." gibi bir imaj çizmeye çalıştığını ama arkeologlar olarak bunu inandırıcı bulmadıklarını ifade etti.

İstanbul'da haziran ayında kurulan derneğin başkanının, aynı zamanda dedektör satışı yaptığını ve derneği de dedektör satışlarını artırmak amacıyla kurduğunu iddia eden Ateşoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedektör kullanımının yasaklanması gerekiyor. Kaçak kazıların engellenmesi için dedektör satışları kontrol altına alınmalı. Defineci dediğiniz insanlar define aramak için dedektör kullanıp arkeolojik alanları talan ediyorlar. Bu tür faaliyetler Anadolu'nun kültürel mirasına çok ciddi şekilde zarar veriyor.

Kaçak kazıların ve defineciliğin engellenmesi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı değil ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve vatandaşlarımızın topyekun mücadelesiyle mümkün olabilecek bir şey. Dernek olarak definecilik adı altında yapılan izinsiz kazıların karşısındayız. Kültürel mirasımızın korunması için devletin en kısa sürede bu konuya 'dur' demesini bekliyoruz. Maalesef son bir yıldır illegal bu faaliyetlerin önlenemez şekilde arttığına tanık oluyoruz."

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Kaçak kazılarla, definecilikle mücadelede vatandaşların bilinçlendirilmesinin önemine de dikkati çeken Ateşoğulları, "Vatandaşlarımıza kültürel varlıklarımızın koruma bilincinin kazandırılmasının çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda farkındalık yaratan, bilinçlendirme çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütülmesi lazım. Dernek olarak biz de elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.