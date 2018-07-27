Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95360
ALTIN
190.628
DOLAR
4.8534
STERLİN
6.3480
EURO
5.6443
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

Arkeologlardan 'defineci' tepkisi

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Ateşoğulları, definecilik faaliyetlerinin kültürel mirasa çok ciddi zarar verdiğini belirterek, "Definecilikle ilgili dernek gibi yapılanmalara da tamamen karşıyız." dedi.

Arkeologlardan 'defineci' tepkisi

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Ateşoğulları, definecilik faaliyetlerinin kültürel mirasa çok ciddi zarar verdiğini belirterek, "Definecilikle ilgili dernek gibi yapılanmalara da tamamen karşıyız." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:05
0 Okunma
Arkeologlardan 'defineci' tepkisi

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, yaptığı açıklamada, definecilik ve kaçak kazı faaliyetlerinin Türkiye'de her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin kültür varlıklarının korunabilmesi için kaçak kazılarla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Ateşoğulları, definecilerin daha iyi organize olmak için en son haziran ayında bir dernek kurduğunu söyledi.

Ateşoğulları, bu tür derneklerin define aramayı yasallaştırmayı amaçladığını öne süren ve buna sonuna kadar karşı olduklarını belirterek, "Definecilikle ilgili dernek gibi yapılanmalara tamamen karşıyız. Bu tip faaliyetler legal değil ve bunlara dernek kurma izni verilmesinin son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Defineciler kaçak kazıları teşvik ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

"Dedektör kullanımı yasaklanmalı"

Ateşoğulları, dernek çatısı altında definecelik faaliyeti yürütenlerin "Biz sadece define arıyoruz, kaçak kazı yapmıyoruz." gibi bir imaj çizmeye çalıştığını ama arkeologlar olarak bunu inandırıcı bulmadıklarını ifade etti.

İstanbul'da haziran ayında kurulan derneğin başkanının, aynı zamanda dedektör satışı yaptığını ve derneği de dedektör satışlarını artırmak amacıyla kurduğunu iddia eden Ateşoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedektör kullanımının yasaklanması gerekiyor. Kaçak kazıların engellenmesi için dedektör satışları kontrol altına alınmalı. Defineci dediğiniz insanlar define aramak için dedektör kullanıp arkeolojik alanları talan ediyorlar. Bu tür faaliyetler Anadolu'nun kültürel mirasına çok ciddi şekilde zarar veriyor.

Kaçak kazıların ve defineciliğin engellenmesi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı değil ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve vatandaşlarımızın topyekun mücadelesiyle mümkün olabilecek bir şey. Dernek olarak definecilik adı altında yapılan izinsiz kazıların karşısındayız. Kültürel mirasımızın korunması için devletin en kısa sürede bu konuya 'dur' demesini bekliyoruz. Maalesef son bir yıldır illegal bu faaliyetlerin önlenemez şekilde arttığına tanık oluyoruz."

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Kaçak kazılarla, definecilikle mücadelede vatandaşların bilinçlendirilmesinin önemine de dikkati çeken Ateşoğulları, "Vatandaşlarımıza kültürel varlıklarımızın koruma bilincinin kazandırılmasının çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda farkındalık yaratan, bilinçlendirme çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütülmesi lazım. Dernek olarak biz de elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arkeologlar DerneğiDr. Soner Ateşoğulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uber sorunu denetimlerle çözülüyor
Uber sorunu denetimlerle çözülüyor
İbret için üzerindeki kurşun izleri silinmeyecek
İbret için üzerindeki kurşun izleri silinmeyecek
Yazılı basında erkekler çoğunlukta
Yazılı basında erkekler çoğunlukta
Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı
Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı
Beyoğlu'ndaki sıkıntılı binaların ölçümleri sürüyor
Beyoğlu'ndaki sıkıntılı binaların ölçümleri sürüyor
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis ve para cezası
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis ve para cezası
CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki
CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki
Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti
Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ