Arena'da Madonna rüzgarı

İSTANBUL

Madonna'nın dünya turnesi kapsamında, Live Nation Global Touring prodüksiyonu ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)-GNL organizasyonu ile gerçekleştirilen konser nedeniyle hazırlıklar öğlen saatlerine kadar sürdü.

Kaldığı Çırağan Oteli'nden konser alanına öğleden sonra helikopterle gelen Madonna, konsere planlandığı gibi 21.30 yerine 22.20'de başladı.

Sahneye, hayranlarının coşkulu alkışları eşliğinde çıkan Madonna, yine şovları ve performansıyla göz doldurdu.

Konserin açılışındaki şovda, kiliselerde kullanılanlara benzeyen dev bir tütsü ile çan sesleri dikkati çekti. Pop yıldızı ilk olarak ''Girl Gone Wild'' şarkısını seslendirdi.

Yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği konserde, biletleri iki günde tükenen koltukları dolduranların ağırlıklı olarak kadın hayranlardan oluşması dikkati çekti.

Stada kameraların girmesine izin verilmedi. Foto muhabirler ise sadece bir parçada görüntü aldıktan sonra stat dışına çıkarıldı.