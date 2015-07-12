Ardahan'da PKK saldırısı: 1 ölü

ARDAHAN - Göle ilçesindeki su kesintisini gidermek isteyen belediye personelini alıkoyan teröristlerin, olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçlerine açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü üyelerinin, dün Göle Belediyesine ait içme suyu depolarında arızaya neden olması ve 3 belediye personelini bir süre rehin almasının ardından bölgeye operasyon için Erzurum'dan jandarma ekiplerinin gönderildiği anımsatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, belediyeye ait bir aracın teröristlerce yakılmış halde bulunduğu kaydedilen açıklamada, teröristlerin, inceleme yapan jandarma ekiplerine açtığı ateş sonucu yoldan geçen sivil bir araçtaki 4 kişiden 2'sinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadığı bildirildi.

Bu arada, teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin Kanber Morkoç olduğu ve cenazesinin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, yaralı Sabri Morkoç'un ise Erzurum'da tedavi altına alındığı öğrenildi.