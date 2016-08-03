Ardahan'da 24 polis tutuklandı

Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 emniyet mensubundan 24'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Aralarında üçüncü sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiser, komiser yardımcıları ve polis memurlarının bulunduğu zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

Diğer 5 zanlının ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.