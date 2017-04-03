Ardahan'daki darbe girişimi soruşturması tamamlandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kentteki darbe girişiminin bir numaralı şüphelisi eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın arasında olduğu değişik rütbelerdeki 27 kişi hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 27 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

İddianamede 13 astsubay ve subay ile 88 er ve erbaş hakkında ise kovuşturmaya gerek görülmediği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"13 astsubay/subay hakkında darbe girişimi sırasında kışladan dışarı çıkmadıkları, teşebbüs aşamasında olsa dahi girişime eşlik etmedikleri, bu kapsamda şüphelilerin suçun fiili ve icrai hareketlerine katılmadıkları, 88 er/erbaş hakkında yaşları ve asker kişi mesleğinden olmamaları hasebiyle meydana gelen darbe girişiminin anlam ve sonuçlarını kavrayamayabilecekleri, kollukta alınan ifadelerinden de anlaşılacağı üzere kendilerine isnat edilen suç kastıyla hareket etmedikleri ve kendilerine isnat edilen suçun manevi unsuru bakımından yalnızca kasten işlenebilen suçlardan olması gerekçesi ile ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."