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Arapça ve Rusça e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM'nin bu yıl ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden elektronik sınav merkezlerinde yapacağı e-YDS için 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Arapça ve Rusça e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM'nin bu yıl ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden elektronik sınav merkezlerinde yapacağı e-YDS için 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:04
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Arapça ve Rusça e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) bu yıl ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden elektronik sınav merkezlerinde yapacağı e-YDS başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden elektronik sınav merkezlerinde e-YDS gerçekleştirilecek.

e-YDS 2018/7 sınavı Arapça ve Rusça alanlarında 10 Haziran'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olarak belirlenirken adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar başvurularını 14.00'den itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden 31 Mayıs'a kadar yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan Arapça için Ankara'da 3 bin 172, İstanbul'da 374, İzmir'de 84 olarak tespit edildi.

Rusça için ise kontenjan Ankara'da bin 28, İstanbul'da 58, İzmir'de 28 olarak belirlendi.

Bu kapsamda sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde ise adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenerek ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

Deneme e-sınavı hazırlandı

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağı için adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlandı.

Adaylar, deneme e-sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/7 Kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Açıklamada, bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğuna işaret edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYDSE-YDS
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