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Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez 'e-YDS'

ÖSYM tarafından Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez bugün yapılan elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 479 aday katıldı.

Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez 'e-YDS'

ÖSYM tarafından Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez bugün yapılan elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 479 aday katıldı.

10 Haziran 2018 Pazar 16:28
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Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez 'e-YDS'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez, elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) düzenlendi.

ÖSYM'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan e-Sınav merkezlerinde dün ve bugün yoğun bir sınav temposu yaşandı. Hafta sonu e-Sınav merkezlerinde toplam 4 bin 536 aday sınava girdi.

Dün yapılan İngilizce e-YDS sınavına başvuran 4 bin 57 adaydan 3 bin 513'ü, Ankara Esenboğa e-Sınav merkezinde sınava girdi. Adaylar, sınav sonuçlarını, sınavdan sonra saat 19.05'de ÖSYM'nin internet sitesinden öğrendi.

Bugün ise ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden e-YDS sınavı yapıldı. Her iki dilden sınava 479 aday katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMEğitimYDSE-YDS
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