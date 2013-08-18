Arap dünyasından

Kampanyanın logosu, aynı zamanda Mısır'da katliamın yapıldığı Rabiatül Adeviyye Meydanı'nın ve darbe karşıtı gösterilerin de sembolü haline gelen dört parmakla yapılan "Rabia işareti" oldu.



Dört parmakla yapılan "Rabia işareti" sosyal medyada hızla yayıldı ve dünyanın farklı ülkelerindeki onbinlerce twitter ve facebook kullanıcısı logosunu değiştirerek kampanyaya destek verdi.



Kampanyaya alimler, düşünürler, gazeteciler, akademisyenler ve farklı meslek grubundaki kişilerin de destek verdiği görüldü. Suudi Arabistan'dan alim Selman bin Fahd el-Avde ve Kuveyt'ten Dr. Tarık Suveydan gibi isimler kampanyanın daha ilk 24 saat içinde hızla yayılmasında ve onbinler tarafından desteklenmesinde etkili oldu.



Rabia işareti sosyal medyada her geçen dakiki hızla yayılmaya devam ediyor.



Tahrir Meydanı'nda toplanan darbeye ve darbe lideri Sisi'ye destek veren onbinlerce kişi elleriyle "zafer işareti" yapmışlardı. Tahrir'e alternatif olan Rabiatül Adeviyye Meydanı'nda zafer işareti yerine "Rabiaİşareti" doğdu. Bu işaretin İslam dünyasında yeni zafer işareti olacağı ifade ediliyor.





