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Arananların sayısı 11'e yükseldi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerleri arama çalışmaları devam ederken, yakalananların ifadesi doğrultusunda arananların sayısı 11'e yükseldi.

Arananların sayısı 11'e yükseldi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerleri arama çalışmaları devam ederken, yakalananların ifadesi doğrultusunda arananların sayısı 11'e yükseldi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 11:48
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Arananların sayısı 11'e yükseldi

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıya katıldığı belirtilen askerlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

Darbeci askerlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris ilçesi ve Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi ile Muğla'nın Denizli ve Aydın sınırındaki giriş ve çıkışlar tutuldu. Bu mevkilerde durdurulan araçlarda güvenlik güçlerince arama yapılıyor.

Marmaris-Muğla karayolunun Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde 7 darbeci askerin yakalanmasının ardından komando, Özel Harekat timleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka Mahallesi, Çınar, Turnalı ve Kuyucak, Akçapınar ve Şirinköy mevkilerinde bulunan ormanlık alandaki arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Köyceğiz sınırlarına kadar olan bölgedeki ormanlık alanların yanı sıra karayolunda da arama yapıyor.

11 darbeci asker aranıyor

Bu arada, yakalanan 7 darbeci askerin ifadeleri doğrultusunda aranan FETÖ üyesi askerlerin sayısı 10'dan 11'e yükseldi. Darbeci 11 askerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu liste, yeni haliyle ekiplere gönderildi.

Polis, aranan darbeci askerler Şükrü Seymen, İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Ergün Şahin, Enes Yılmaz, Muammer Gözübük, Murat Köse, Muhammet Burak İpek, Burkay Karatepe, Mehmet Demir ve Bahadır Sagun'un fotoğraflarını yardımcı olmaları amacıyla vatandaşlara gösteriyor.

Arazide 600 kişi arama yapıyor

Arama çalışmalarına Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığından özel eğitimli, tamamı rütbelilerden oluşan askerler ile Muğla İl Jandarma Komutanlığından 300 komando, 200 jandarma, 100 Özel Harekat polisi, 6 helikopter, 3 uçak ve bir insansız hava aracı katılıyor.

Sahil güvenlik botları da Simi Adası ile Bozburun ve Datça koylarını denizden ısıya duyarlı kameralarla tarıyor. Askerler, koylarda mayın detektörleriyle de arama yapıyor. Darbeci askerlerin Yunanistan'a kaçma ihtimali üzerine Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemi de sınır hattında arama çalışması yürütüyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıya katıldığı belirtilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 7'sinin ifade işlemleri ise sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 11:49
Anahtar Kelimeler:
AskerFETÖDarbeFetullahçı Terör ÖrgütüRecep Tayyip ErdoğanMarmaris
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