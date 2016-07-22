Aranan albay intihara kalkıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında aranan Kuleli Askeri Lisesi'nde öğretmenlik yapan 44 yaşındaki Albay Birkan Çörez, otomobiliyle Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. Çörez, aracından inerek güney yol orta noktada demir korkuluklara çıkarak, aşağıya atlamak istedi.
İntihar girişiminde bulunan Çörez, Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Müzakere Timi'ne bağlı ekipler tarafından ikna edildi. Korkuluklardan alınan Çörez, gözaltına alınarak, köprüdeki polis noktasına götürüldü.
Kuleli Askeri Lisesi'nde öğretmenlik yapan Çörez'in, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranması nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
AA