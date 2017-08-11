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Aranan 251 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 8 bin 918 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 251 kişi yakalanırken, 327 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Aranan 251 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 8 bin 918 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 251 kişi yakalanırken, 327 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:06
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Aranan 251 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 8 bin 918 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 251 kişi yakalanırken, 327 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 81 ilde güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde çocukların korunmasına yönelik uygulamanın üçüncüsü dün gerçekleştirildi.

Uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, TEM, trafik, KOM ve özel harekat birimlerinden 2 bin 992 ekipte görevli 8 bin 918 personel katıldı.

Ekiplerce uygulama kapsamında lunapark, park, bahçe, internet ve oyun salonları ile çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, alkollü mekanlar, şans oyunu ve ganyan bayileri, kahvehaneler denetlendi.

Uygulamada, 60 bin 619 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 13 bin 224 iş yeri kontrol edildi.

Arandığı tespit edilen 251 kişiyi gözaltına alan ekipler, 327 iş yeri hakkında da idari işlem yaptı.

Denetlenen 2 bin 608 araçtan eksiklik ve kusuru bulunan 153'üne ise işlem uygulandı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda, bir kurusıkı tabanca, 20 kesici ve delici alet, 10,85 gram esrar, 151 gram sentetik uyuşturucu, 223 paket kaçak sigara ve 77 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğüçocukların Korunması
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