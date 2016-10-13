Aranan 2 avukat Kuşadası'nda yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan avukatlar M.Ş. ve A.B'nin Kuşadası ilçesinde bir villada saklandığı yönünde bilgi aldı.

Değirmendere Mahallesi'ndeki ikamete gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların saklandığı evdeki aramada bazı dijital veriler ele geçirildi.

Zanlılar, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Konya'ya gönderildi.