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Araklı Kaymakamı Şivgan, FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzon Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan tutuklandı.

Araklı Kaymakamı Şivgan, FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzon Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan tutuklandı.

29 Mayıs 2018 Salı 17:31
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Araklı Kaymakamı Şivgan, FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen Şivgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şivgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra açığa alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖİbrahim Halil Şivgan
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