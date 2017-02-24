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Araçlara kara kutu geliyor

Başbakan Yıldırım, araçlara uçaklardaki gibi kara kutu konulacağını belirterek, "Orta ve uzun vadede, O aracın seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı var mı? Bunları kaydediliyor." dedi.

Araçlara kara kutu geliyor

Başbakan Yıldırım, araçlara uçaklardaki gibi kara kutu konulacağını belirterek, "Orta ve uzun vadede, O aracın seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı var mı? Bunları kaydediliyor." dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 14:08
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Araçlara kara kutu geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'nin ardından Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ne geçti.

Cuma namazı öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, Ahi Evran Camisi önünde gazetecilerle sohbet etti.

Yıldırım, bir gazetecinin, "Görüştüğünüz Şaşmaz esnafı size neler söylüyor?" sorusu üzerine, "Şaşmaz esnafı, 'Bizde hiçbir şey Şaşmaz.' diyor. İş sağlam. Tabii burası oto sanayi sitesi. Altyapıyla ilgili talepleri var. Biz de gördük. Gayret ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile de görüştüğünü, esnafın taleplerinin gereğini yapacağını belirtti.

Oto sanayi esnafının sigorta konusunda birtakım sıkıntıları olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları ifade etti:

"Primlerin yüksekliği, kaza yapan araçlara belirli sınırlamalar getirilmesi. Bunlara bakacağız, gözden geçireceğiz. Genel olarak zaten sigorta primleri çok daha yüksekti. Geçen yıl düzenleme yaptık, yüzde 25 geriledi ancak halen yüksek geliyor. Bunun yolu sadece aracı sigorta etmekle olmuyor.

Uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarın değil. Bu kara kutu ne yapacak? O aracın bütün seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı, trafik kuralı ihlali var mı? Bunları hep kaydediliyor. İşin sonunda açıyor, bakıyor herkes kusuruna göre oradaki hasarın bedeline ortak oluyor. Ortak sorumluluk oluyor. Öyle olunca fiyatlar da tamamen düşmüş oluyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımÇevre Ve Şehircilik BakanlığıBeştepe Millet Kültür Ve Kongre MerkeziKara Kutu
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