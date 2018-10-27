Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, kışa girmeden araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansının düştüğünü ve yakıt sarfiyatının arttığını vurgulayan Apaydın, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.