Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90542
ALTIN
221.831
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1748
EURO
6.3486
'Truva Atı'na benzer antibiyotik
'Truva Atı'na benzer antibiyotik
SOM mühimmatı için imza
SOM mühimmatı için imza
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi...
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Altının gramı 227 lira seviyelerinde
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin...

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor." dedi.

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor." dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:11
0 Okunma
Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, kışa girmeden araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansının düştüğünü ve yakıt sarfiyatının arttığını vurgulayan Apaydın, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler FederasyonuTşofKışa Girmeden Araçlara Bakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOMEDİ GİBİ İHALE
KOMEDİ GİBİ İHALE
10 ilde FETÖ operasyonu
10 ilde FETÖ operasyonu
Marmara'da hava, mevsim normalleri civarında
Marmara'da hava, mevsim normalleri civarında
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
"Dostları ve ailesi olarak Cemal'in cesedini istiyoruz"
"Dostları ve ailesi olarak Cemal'in cesedini istiyoruz"
Bitkisel üretim tahminleri
Bitkisel üretim tahminleri
Bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi
Bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi
Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıc sınır kapıları açılıyor
Kıbrıs'ta Derinya ve Aplıc sınır kapıları açılıyor
Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların lisans çilesi
Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların lisans çilesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ